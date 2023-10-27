НАШ ШОУБИЗ
22:00, 27 октября 2023
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«Что есть в городе, то и едим»: раскрыт райдер певицы Ирины Салтыковой

«Что есть в городе, то и едим»: раскрыт райдер певицы Ирины Салтыковой

© Unsplash.com

Звезда 90-х Ирина Салтыкова до сих пор поет и активно выступает. Артистка назвала пункты своего райдера. Певица выступает уже много лет. Пик ее популярности пришелся на 90-е, но она до сих участвует в концертах и гастролях.

Как выяснилось, пригласить артистку не составляет труда, поскольку ее райдер достаточно неприхотлив.

«У меня обычный райдер: бизнес-класс — обязательно, лучший в городе отель пять звезд — обязательно, машина „Мерседес“ — это все самое дорогое. А остальное все просто — обычный завтрак, обед, ужин. Что есть в городе, то и едим», — призналась 57-летняя исполнительница в интервью Мадонне Мур на YouTube.

Певица отметила, что считает себя нескандальной, она старается не влезать в звездные разборки и не следит за новостями шоу-бизнеса. Поэтому ей сложно выделить артистов, которые нравятся.

Ранее Салтыкова поразила публику изменениями во внешности.

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