Что Дмитрий Тарасов считает нормальным желанием для русского мужика

Телеведущая Ольга Бузова поделилась в недавнем интервью впечатлениями от отношений с футболистом Дмитрием Тарасовым. Знаменитость заявила, что бывший супруг был абьюзером и заставлял ее готовить ночью борщ. Спортсмен через некоторое время ответил звезде «Дома-2» и назвал свои желания вполне обычными для «нормального русского мужика», передает StarHit.

Бузова навсегда запомнила то, как ей приходилось стоять у плиты и жертвовать сном. Тарсов же, в свою очередь, не считает это каким-то наказанием. По словам футболиста, у него не было никаких пунктов относительно еды, борща, завтрака и других вещей. При этом для Дмитрия было важно питаться как нормальный русский мужик.

«Я нормальный русский мужик, который иногда хочет покушать русскую домашнюю еду дома. 80% мы кушали в ресторанах, и может быть за 5 лет 2-3 раза я попросил приготовить Олю дома домашнюю еду, потому что мне этого захотелось», — рассказал Тарсов.

Также футболист обратился к бывшей жене. Он позвал Бузову в гости и пообещал приготовить борщ, если она захочет.

Ранее телеведущая призналась, что среди звезд шоу-бизнеса есть сексуальный и харизматичный мужчина. Им оказался актер Дмитрий Нагиев.