Честно высказала все, что думает: Наташа Королева публично «опустила» Игоря Николаева

После скандального развода Наташа Королева и Игорь Николаев стараются поддерживать хорошие отношения и не допускают публичных оскорблений в адрес друг друга. Однако накануне исполнительница хита «Маленькая страна» не сдержалась.

Артистка высказала все, что думает о Николаеве, оценив кавер на песню «Шальная императрица», исполненный Люсей Чеботиной.

Когда-то эта композиция стала одной из самых популярных в репертуаре Ирины Аллегровой. А теперь автор хита Игорь Николаев отдал права на исполнение «Шальной императрицы» молодой артистке Люсе Чеботиной. Музыкант выложил клип на своей странице в соцсетях.

«А мне понравилось. Меньше драмы, больше драйва – такое время», – заявил он.

Только вот коллеги Игоря Николаева не согласились с ним, включая его бывшую жену Наташу Королеву.

«Ну… странный кавер на культовую песню. Может, я, конечно, отстала от музыкальной моды, но хотелось бы оригинальной мелодии. В ней вся фишка хита придумана любимым автором… Поправьте меня, если я ошибаюсь», – прокомментировала певица.

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