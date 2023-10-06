Черные ягодицы и изрезанная грудь: появились фото обнаженной Успенской после пластики

Певица Любовь Успенская продолжает скандалить со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым, который, по ее словам, изуродовал ее тело. Недавно она впервые показала эксклюзивные кадры, сделанные сразу после операции и тем самым доказала, что специалист сделал свою работу недобросовестно.

Артистка призналась, что изначально обратилась к врачу, чтобы сделать липосакцию и убрать лишний жир. Однако Хайдаров сделал совсем другое. Он решил бонусом сформировать Успенской пышную пятую точку и скорректировать грудь. За все это Любовь Залмановна заплатила немалую сумму денег, но еще больше отдала, чтобы потом это все переделать.

На протяжении семи часов певица находилась под наркозом, пока хирург «безжалостно резал» ее. Она отметила, что он не видел крови, поэтому не останавливался. На фото, что показала вокалистка, у нее действительно были почерневшие ягодицы и грудь в рубцах.

«Это значит, что меня можно резать и резать часов двадцать, как баранину или говядину», - рассказала Успенская.

На все недовольства пациентки Хайдаров отвечал, что должно пройти время, чтобы все зажило после операции. Однако восстановление обернулось для артистки воспалительным процессом.

Напомним, что, кроме Успенской, в непрофессионализме Тимура обвиняют певицы Слава и Ирина Дубцова. Последняя присоединилась к скандалу совсем недавно. Раньше хирург причислял ее к числу довольных клиенток, но она решила прервать молчание и заявила, что на самом деле столкнулась с серьезными последствиями после операции.

Ранее жертвой пластики стала и дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина.

Источник: «Алена, блин!»