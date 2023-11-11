Чего стоило Алле Пугачевой выступление в Припяти после чернобыльской аварии

Певица Алла Пугачева столкнулась с проблемами со здоровьем. Отправной точкой этому послужило выступление в Припяти в 1986 году. Именно тогда исполнительница начала переживать из-за своего голоса, пишет «Общественная служба новостей».

Примадонна напомнила о поездке в Припять после чернобыльской аварии в своей последней публикации. Звезда призвала не считать волосы на ее голове из-за событий прошлого, а сосредоточить внимание на любви к зрителям. По словам Пугачевой, она была готова бежать к любимым фанатам куда угодно и несмотря ни на что.

«Не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека несмотря на болезни я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы», — написала певица в одной из социальных сетей.

Концерт Примадонны в Припяти состоялся практически сразу же после аварии. Певица приехала в поселок под этим городом и дала там концерт на девять тысяч человек. Тогда же исполнительница заявила, что у нее начались проблемы с голосом.

Ранее Пугачева обратилась в адрес своих ненавистников. Артистка написала, что ей смешно и грустно наблюдать за ними.