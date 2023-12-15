НАШ ШОУБИЗ
06:00, 15 декабря 2023
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C вернувшейся в Россию Кристиной Орбакайте произошли «прекрасные изменения»

C вернувшейся в Россию Кристиной Орбакайте произошли «прекрасные изменения»

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте вернулась в Россию. Артистка активно работает на корпоративах и выступает на концертах. На одном из мероприятий она рассказала, какие изменения случились с ней в Москве.

Орбакайте выступила на концерте «Наш Новый год», где исполнила дуэтом песню с Игорем Николаевым. Артистка была в хорошем расположении духа и пожелала зрителям в наступающем году всего самого наилучшего.

В беседе с корреспондентом mk.ru артистка рассказала, какие изменения она наблюдает в Москве.

«Сегодня было не скользко, вообще не скользко! На сцене было прекрасно!», — сказала она.

За кулисами особенное внимание на артистку обратили дети. Они буквально окружили артистку и с большим удовольствием с ней фотографировались. Подробно общаться с журналистами Орбакайте не захотела. Говорят, она боится провокационных вопросов.

Ранее Киркоров публично разоблачил вернувшуюся в Москву Орбакайте.

Автор:Елизавета Майская
Теги:
#Кристина Орбакайте
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#новости звезд
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