Бывшая жена Гуфа высказалась об отношениях с рэпером после развода: «Я его заблокировала»

На прошлой неделе Гуф (настоящее имя Алексей Долматов – прим. «Страсти») официально развелся с женой Юлией Королевой после полутора лет совместной жизни. В браке родилась дочь Тина, которую воспитывает Юлия. Теперь она рассказала, какие у них отношения с Лешей после официального разрыва.

Отношения бывших супругов постоянно сопровождались скандалами. Расстались они также на недоброй ноте — Юлия и Алексей заблокировали друг друга в социальных сетях. По поводу ребенка они контактируют только через няню.

«Да, я его заблокировала. Нам лучше на данном этапе не общаться на какие-то личные темы, не иметь возможность высказывать друг другу негативные эмоции. У нас есть няня, через которую мы решаем вопросы по ребенку. Этого достаточно», — рассказала она в эфире YouTube-каналу «Рум Тум».

Также Юлия добавила, что не чувствует к Гуфу вражды и агрессии. Сейчас девушка сосредоточена на воспитании ребенка, и у нее нет сил на переживания. Она находится «в режиме заботы за маленьким человеком».

Ранее Наташа Королева призналась, что с трудом ушла от мужа.