Бывшая жена Федора Бондарчука подала на него в суд спустя 7 лет после развода

Телеведущая Светлана Бондарчук (Рудская), бывшая супруга известного российского режиссера Федора Бондарчука, подала иск в суд о разделе совместно нажитого имущества.

В пресс-службе Симоновского районного суда сообщили, что заявление было зарегистрировано 26 сентября. Однако оно еще не было передано на рассмотрение. От комментариев обе стороны пока воздерживаются.

Напомним, что Светлана и Федор разошлись еще в 2016 году. В браке у них родилось двое детей – сын Сергей и дочь Варвара. Сейчас оба уже счастливы в новых отношениях. Бондарчук с актрисой Паулиной Андреевой, а Рудская с Сергеем Харченко. К слову, не так давно модель вновь стала мамой. У нее родился сын, которого она назвала Петром. Многие осудили телеведущую за то, как именно ребенок появился на свет, но сама она старается на это не обращаться внимание.

Ранее 54-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в белье.

Источник: Агентство городских новостей «Москва»