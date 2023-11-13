Бывшая возлюбленная Александра Серова шокировала певца признанием и пожалела об этом

Народный артист России Александр Серов тяжело воспринял новость о том, что у него есть внебрачная дочь по имени Кристина. Девушка проживает в Германии недалеко от Штутгарта и недавно вышла замуж.

О том, что у певца есть еще одна дочь, рассказала бывшая возлюбленная музыканта Надежда Тилер. Она призналась, что 72-летний Серов не стремится наладить связь с новой родственницей, поэтому на свадьбу его решили не приглашать.

«В конце прошлого года она вышла замуж за очень хорошего парня. Он имеет очень мужскую профессию, инженер-машиностроитель. Она маркетолог», - приводит The Voice слова Тилер.

Она также отметила, что Кристина по профессии маркетолог. Также она увлекается садоводством.

Надежда призналась, что давно пожалела о том, что рассказала Серову о существовании дочери. По словам Тилер, это принесло много негативных эмоций всем участникам событий.

«Я считаю, что не надо было мне доходить до такого конфликта и предавать это огласке. Я бы молчала, а дочь, не думаю, что спросила бы об этом... Не нужно на человека давить и заставлять его любить этого ребенка, общаться с ним. Это невозможно», - признала бывшая возлюбленная Серова.

У Александра Серова есть 30-летняя дочь Мишель от мастера спорта по акробатической гимнастике Елены Стебеневой. Он неоднократно рассказывал, что потратил сотни тысяч долларов на ее воспитание и обучение.

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