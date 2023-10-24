Бывшая молодая жена Урганта раскрыла правду о расставании с актером

Актер Андрей Ургант давно развелся со своей молодой возлюбленной Еленой Романовой. Позже женщина родила ребенка, но от другого мужчины. О подробностях своей личной жизни она рассказала в интервью mk.ru.

37-летняя Елена работает в сфере пиара, причем она сотрудничает вместе с бывшим мужем — он актер ее пиар-агентства. Женщина добавила, что старается чаще видеться и общаться с Ургантом.

«Потому что уже довольно плотно переплелись наши судьбы и наши взаимоотношения. Он, например, является крестным папой моего четырехлетнего сына. Иногда и его навещает», — рассказала она.

Елена добавила, что папа ее сына не Андрей. Отец ребенка отказался от него, когда женщина была в положении. При этом Ургант поддержал бывшую возлюбленную, как морально, так и материально.

Точную причину расставания с Ургантом женщина не назвала. По ее словам, их отношения вышли на новый уровень. Теперь она любит Андрея как родственника, который ей «безумно близок».

Напомним, ранее всплыли новые подробности об увольнении Ивана Урганта.