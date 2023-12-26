НАШ ШОУБИЗ
17:00, 26 декабря 2023
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Была без ума от дачи Леонтьева: что Алла Пугачева любила делать в загородном доме певца

Была без ума от дачи Леонтьева: что Алла Пугачева любила делать в загородном доме певца

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева обожала загородный дом своего коллеги Валерия Леонтьева. Больше всего его привлекала баня, расположенная на участке, рассказали журналистам PROZVEZD в окружении Примадонны.

Исполнительница считала дачу Леонтьева роскошнейшим местом. Так, Пугачева любила париться в бане звездного коллеги. Кроме того, Алла очень сильно хотела, чтобы загородный дом стал местом съемок «Рождественских встреч».

Сначала Валерий был против организации таких масштабных мероприятий на своем участке. Однако через некоторое время певец согласился и Пугачева сняла действительно роскошную программу.

Ранее портниха рассказала о тяжелой болезни Примадонны. По ее словам, у артистки в начале карьеры начались проблемы с ногами.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Филипп Иванов
Тег:
#Алла Пугачева
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