«Был всегда влюблен»: Распутина впервые высказалась о бурном романе с Киркоровым

Певица Маша Распутина впервые прокомментировала слухи о бурном романе с коллегой Филиппом Киркоровым много лет назад. Она заявила, что между ними действительно было притяжение, однако до отношений все так и не дошло, а все из-за поэта песенника Леонида Дербенева, который осудил их за связь.

На большом концерте «Легенд Ретро FM» в Москве артистка решила разоткровенничаться о своем прошлом. Тем более, что недавно Киркоров заявил, что делал ей предложение руки и сердца. Несмотря на то, что в 90-е годы ходило много слухов о романе звезд, на самом деле ничего серьезного между ними не было. По словам Распутиной, роман с Филиппом ей запретил Дербенев, назвавший их любовь самоубийством.

«Леонид Дербенев нас осудил, сказав, что мы оба хотя и музыкальные, и талантливые, но у нас разная публика. Он тогда нас уверял, что наш роман будет самоубийством», - поделилась Маша.

При этом чувства с Киркорову у певицы были, как и у него к ней. Но Распутина нравилась вокалисту больше как артистка, нежели как женщина. «Филипп был всегда влюблен в мое творчество, мы просто дружили», - призналась исполнительница.

Ранее Филипп Киркоров угодил в финансовый скандал.

Источник: «7Дней.ru».