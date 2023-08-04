Был веский повод пропустить концерт: в окружении Анжелики Варум сделали заявление о ее болезни

Певица Анжелика Варум пропустила масштабный концерт мужа, тем самым спровоцировав слухи о тяжелой болезни. Представитель певицы Анжелики Варум Ольга Борхес-Яровая сообщила, из-за чего на самом деле артистка пропустила большое мероприятие.

У исполнительницы, действительно, был веский повод не ходить на выступление. Оказалось, что у Варум ОРВИ.

«Анжелика была простужена, у нее болело горло и подсел голос, поэтому она не смогла выступить», - сказала представитель. Она уверяет, что переживать не о чем.

Борхес-Яровая не уточнила нынешнее состояние певицы. Неизвестно и то, будет ли она присутствовать на следующих выступлениях мужа.

Ранее певица Надежда Бабкина сообщила, как выпила неизвестный чай со слабительным эффектом на Алтае и через 10 минут бежала в туалет.