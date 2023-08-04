НАШ ШОУБИЗ
12:00, 04 августа 2023
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Был веский повод пропустить концерт: в окружении Анжелики Варум сделали заявление о ее болезни

Был веский повод пропустить концерт: в окружении Анжелики Варум сделали заявление о ее болезни

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анжелика Варум пропустила масштабный концерт мужа, тем самым спровоцировав слухи о тяжелой болезни. Представитель певицы Анжелики Варум Ольга Борхес-Яровая сообщила, из-за чего на самом деле артистка пропустила большое мероприятие.

У исполнительницы, действительно, был веский повод не ходить на выступление. Оказалось, что у Варум ОРВИ.

«Анжелика была простужена, у нее болело горло и подсел голос, поэтому она не смогла выступить», - сказала представитель. Она уверяет, что переживать не о чем.

Борхес-Яровая не уточнила нынешнее состояние певицы. Неизвестно и то, будет ли она присутствовать на следующих выступлениях мужа.

Ранее певица Надежда Бабкина сообщила, как выпила неизвестный чай со слабительным эффектом на Алтае и через 10 минут бежала в туалет.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:BLITZ+
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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