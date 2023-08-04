Был веский повод пропустить концерт: в окружении Анжелики Варум сделали заявление о ее болезни
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Певица Анжелика Варум пропустила масштабный концерт мужа, тем самым спровоцировав слухи о тяжелой болезни. Представитель певицы Анжелики Варум Ольга Борхес-Яровая сообщила, из-за чего на самом деле артистка пропустила большое мероприятие.
У исполнительницы, действительно, был веский повод не ходить на выступление. Оказалось, что у Варум ОРВИ.
«Анжелика была простужена, у нее болело горло и подсел голос, поэтому она не смогла выступить», - сказала представитель. Она уверяет, что переживать не о чем.
Борхес-Яровая не уточнила нынешнее состояние певицы. Неизвестно и то, будет ли она присутствовать на следующих выступлениях мужа.
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