«Был не в состоянии жить»: известно, что стало с Пономаренко после смерти брата

Юморист Валерий Пономаренко сообщил о конфликте с вдовой брата. Об этом стало известно из эфира шоу «Хватит слухов!».

Почти год назад в семье юмориста случилась трагедия: ушел из жизни его брат Александр. Причиной смерти стал рак, с которым он боролся долгие годы. После этого вдова Александра стала конфликтовать с Валерием. Женщина считала, что он обязан ей оказывать финансовую помощь. Однако Валерий придерживается иного мнения.

«На тот момент я был не в состоянии кого-то обеспечивать. Я даже был не в состоянии жить. Была бы у меня такая сумма, я бы отдал, но у меня образовались долги, пока Саша болел», — цитирует StarHit высказывание артиста из эфира шоу.

По словам Пономаренко из-за стресса у него возникли проблемы со здоровьем. Как выяснилось, он едва не лишился ноги из-за тромба. Валерий вовремя обратится к врачу, который спас ему конечность, проведя операцию.

«На меня смотрели так, будто мне жить оставалось минут 10. Я мог лишиться ноги по колено», — пожаловался юморист.

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