Бузова рассказала правду о связи с Нагиевым: почувствовала себя женщиной

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что среди звезд шоу-бизнеса есть сексуальный и харизматичный мужчина. Она заявила, что это Дмитрий Нагиев.

В откровенном интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец артистка рассказала о проблемах в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым и призналась, что ей импонирует Нагиев. Во время развода поп-дивы ходили слухи, что она активно общалась с телеведущим. Ольга не стала их отрицать. Но заявила, что между ними были лишь дружеские отношения.

«Дмитрий Нагиев поддерживал только словом – отношений не было. Мое общение тогда с ним, моя связь по перепискам – дали мне какую-то женскую уверенность в себе. Дмитрий Нагиев один из самых сексуальных, харизматичных, талантливых актеров и ведущих», – призналась Ольга.

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