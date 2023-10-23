Буланова призналась, что ее брак с Рудневым ненастоящий спустя 4 месяца после свадьбы

Певица Татьяна Буланова призналась, что считает брак ненастоящим, если не было венчания. Еще ни разу за свою жизнь артистка не решалась на это таинство, но с третьим мужем Валерием Рудневым может пойти на этот шаг.

Исполнительница расписалась с бизнесменом в Санкт-Петербурге 2 июня текущего года. О том, что свадьба планируется, было известно давно, однако Буланова до последнего скрывала дату церемонии. На свадьбе присутствовали только самые близкие родственники и друзья пары, поэтому торжество получилось не сильно масштабным.

Сейчас молодожены счастливы, хоть и появляются слухи об их расставании. Татьяна все домыслы фанатов опровергала и заявляла, что они разъезжаются по разным городам с супругом только из-за работы. У них все настолько хорошо, что Буланова даже стала думать о венчании, хотя с предыдущими мужьями ни разу не собиралась в церковь.

«Если Валера позовет, то, наверное, пойдем. Я в нем уверена. Это я сейчас говорю. Что дальше будет — не знаю. Надеюсь, этот брак на всю жизнь. Если говорить о венчании, то настоящий брак — венчанный», - поделилась певица в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Напомним, что недавно Татьяну Буланову заподозрили в беременности. Вокалистка вышла на сцену с округлившимся животом.

Источник: «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.