«Будем вспоминать»: 86-летний Кончаловский объявил о скором уходе

Режиссер Андрей Кончаловский произнес в стенах Театра Моссовета трогательную речь, которая в каком-то смысле даже напугала артистов. Дело в том, что 86-летний мэтр заговорил о своем скором уходе, будто предчувствуя что-то неладное.

По традиции постановщик встретился с труппой перед спектаклем «Дядя Ваня», чтобы сказать напутственные слова. Однако многие посчитали его высказывания не только не ободряющими, но и вовсе трагичными. Кто-то даже не смог скрыть сочувственные вздохи.

В своей речи Кончаловский невольно «повернул» в сторону своего возраста и скоротечности времени. Он отметил, что у него еще есть надежда, что он не исчерпал все свое время. Однако он осознает, что рано или поздно о его спектаклях будут только вспоминать как о чем-то, что было так давно. Напомним, что режиссер отметил в этом году 86-летие.

«Я нередко думаю о том, что еще будет время, когда мы будем вспоминать наши спектакли, как какое-то немыслимое счастье, но хотелось бы, чтобы это было как можно позже», - заявил Андрей Кончаловский.

К слову, о проблемах со здоровьем у артиста говорят нередко, так как он уже находится в довольно почтенном возрасте. Только пару месяцев назад появлялись слухи, что ему уже даже тяжело ходить. Но еще ни разу домыслы фанатов не подтверждались.

Ранее стало известно, что врачи отказывались оперировать Николая Агутина, пока тот не принес деньги.

Источник: «7Дней.ru».