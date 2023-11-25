Бросил все и ушел со сцены: какого популярного фильма стыдился Владимир Меньшов

Российский актер Владимир Меньшов всегда говорил прямо то, что думает, даже перед камерами. Иногда такая откровенность режиссера становилась поводом для скандала. Поклонникам особенно запомнился случай на вручении премии MTV в 2007 году.

Владимир Меньшов должен был вместе с Верой Алентовой представить победителя в номинации «Лучший фильм». Среди претендентов были ленты «Волкодав», «Питер ФМ», «Бумер 2», «Жара» и «Сволочи».

Однако, как только артист прочел название фильма в конверте, он изменился в лице. Меньшов бросил конверт и ушел со сцены. Победителем должна была стать кинокартина «Сволочи», которая не пришлась режиссеру по душе. Об этом сообщает Киноафиша.

«Я очень надеялся, что пронесет, но не пронесло… Вручать приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлому и позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я, к сожалению, этого делать не буду», – заявил Владимир Меньшов.

Ранее мы писали, что переживший ампутацию Роман Костомаров вернулся на лед.