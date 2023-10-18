Брошенный Брежневой Меладзе остался без денег и впал в глубокую депрессию

Композитор Константин Меладзе впал в глубокую депрессию из-за развода с певицей Верой Брежневой. Об этом сообщила знакомая с ним продюсер Алина Красная. Она призналась, что расставание с женой серьезно сказалось на его психологическом здоровье.

Музыкант и экс-солистка группы «ВИА Гра» были вместе восемь лет. Ради молодой артистки он даже оставил семью и решил строить новую. О том, что происходило между ними все эти годы, не так много информации, ведь они предпочитали особо не показывать чувств на публике и оставлять личное только при себе.

Брежнева покоряла сцену, строила сольную карьеру, Меладзе для нее писал песни. Изредка в Сети вокалистка радовала поклонников новыми совместными фото с мужем. Но полтора года назад все изменилось. Сначала у фанатов были лишь догадки, что супруги расстались – слишком часто Вера грустила и появлялась на публике без обручального кольца. Но потом она лично подтвердила, что брак все-таки распался.

Сейчас артистка старается демонстрировать то, что она смогла восстановиться после разрыва, вернуться к работе. А вот ее уже бывший муж этим похвастаться не может. По словам продюсера Красной, Меладзе находится в депрессии, и все это расставание с женой было для него слишком болезненным.

«Расстались супруги чуть ли не врагами. Вообще Меладзе сейчас в серьезной депрессии: наши знакомые пытались заказать у него песню за большие деньги, он отказался. Мол, деньги нужны, но вдохновения нет, совсем сейчас не пишется», - отметила Алина Красная.

Сотрудничество с Верой Константин тоже прекратил. Больше он не пишет для нее новых песен, но и не забирает старые – получает от них процент в качестве автора.

Ранее Вера Брежнева озвучила причину развода с Константином Меладзе.

Источник: Kp.ru