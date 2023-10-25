Брата-близнеца умершего от рака Пономаренко экстренно госпитализировали

Юмориста Валерия Пономаренко экстренно госпитализировали. При этом на данный момент причина, по которой он попал в больницу, неизвестна. Информация стала доступна благодаря пресс-службе Пермского Дворца Культуры им. М.И. Калинина.

По данным источника, звезда «Кривого зеркала» должен был выйти на сцену перед жителями Перми 27 октября. Однако за двое суток до концерта зрителей предупредили, что Пономаренко увидеть не удастся, так как его пришлось доставить в клинику. Что случилось с комедиантом, не уточняется. Официальные комментарии представители артиста тоже не давали.

К слову, организаторы довольно быстро подыскали Пономаренко замену. Вместо него развлекать публику будет Николай Бандурин.

Напомним, что раньше Валерий выступал только в составе дуэта «Братья Пономаренко». Но в конце прошлого года Александра не стало в живых, и для его близнеца это оказалось серьезным ударом. Он делился, что вспоминает о брате до сих пор каждый день.

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