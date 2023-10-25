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17:00, 25 октября 2023
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Брат Галкина* быстро уехал из дома Пугачевой на Кипре: соседи рассказали подробности

Брат Галкина* быстро уехал из дома Пугачевой на Кипре: соседи рассказали подробности

© Freepik

Ходят слухи, что певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) переехали из Израиля на Кипр. Россияне, живущие поблизости от особняка Примадонны, рассказали журналистам, что там происходит.

По их словам, Пугачева не приезжала в Лимасол – именно там находится дом певицы. Они отмечают, что этот курорт – «деревня», где новости разносятся мгновенно.

Живущая на Кипре журналистка сообщила, что ее друзья проживают рядом с виллой Пугачевой – в прошлом году артистку там не видели, за садом ухаживал садовник. По ее словам, особняк пустует.

«Туда приезжал только брат Максима*, но долго не задерживался», - рассказала она сайту mk.ru.

По слухам, Кипр не подходит Пугачевой по здоровью: там влажно и душно. Сейчас температура воздуха составляет 34 градуса.

Ранее сообщалось, что Пугачева сделала с квартирой в Москве.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник фото:Freepik
Тег:
#Алла Пугачева
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