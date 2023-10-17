Брат Дмитрия Марьянова рассказал о странном решении актера, принятом незадолго до смерти

Брат актера Дмитрия Марьянова Михаил не может смириться с его смертью в 2017 году. Родственник до сих пор не понимает, почему перед смертью актер принял странное решение.

По словам Михаила Марьянова, актер должен был лечиться от алкоголизма в проверенной государственной клинике. Там был составлен план лечения.

Однако Марьянов по неизвестной причине отказался от этого варианта в пользу лобненской клиники. Когда из госучреждения к нему приехал человек, актер отказался ехать.

«А когда появился представитель из клиники в Лобне, собрался», – вспомнил брат артиста. Его слова приводит Экспресс газета.

Напомним, Марьянов умер в возрасте 47 лет. У него оторвался тромб. Актер скончался по дороге в больницу.

Ранее актер Александр Галибин рассказал о перенесенной в возрасте 30 лет клинической смерти. Он поделился, что видел в тот момент.