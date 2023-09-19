Брак с Богомоловым стал помехой: Собчак призналась в чувствах разведенному мужчине

Разведенный блогер Руслан Усачев пофлиртовал с Ксенией Собчак, предложив ей роман. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на шоу «Осторожно: Собчак».

34-летний Руслан не относится к числу тех звезд, которые охотно делятся новостями о себе. Блогер долгое время скрывал факт женитьбы и имя избранницы. Однако в интервью с Собчак он впервые решился на откровения. Как выяснилось, 10 лет Усачев состоял в браке с Катериной Ример. Паре не удалось сохранить любовь, вот почему недавно девушка подала на развод. Руслан не держит зла на экс-избранницу, поэтому он пожелал ей вновь обрести счастье.

К слову, Ксения поинтересовалась у Усачева, есть ли шансы на его воссоединение с Ример. Ответ блогера удивил журналистку.

Руслан внезапно признался в симпатии к Собчак. По его мнению, они с Ксенией «могли бы замутить». Примечательно, что журналистка не растерялась и ответила Усачеву взаимностью.

«Я согласна. Просто я сейчас хорошо замужем. Мне твой типаж хорошо понятен, в моем вкусе», — высказалась Ксения.

После признания Собчак блогер заявил: сейчас он сконцентрирован на работе, которая, как и его друзья, помогают пережить расставание.

Ранее мы писали о том, что Ксению Собчак заподозрили в беременности. Подробности смотрите в этой статье.