Брак дал трещину: Маша Распутина возжелала другого мужчину

Одна из самых эффектных артисток Маша Распутина призналась, что хочет потрогать обновленное тело коллеги Филиппа Киркорова. Певицу даже не смущает то, что она давно замужем за бизнесменом. О своих желаниях она рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!».

Напомним, что избранником исполнительницы является бизнесмен Виктор Захаров. Но недавно Маша спровоцировала слухи о том, что ее брак дал трещину. Дело в том, что она восхитилась другим мужчиной – Киркоровым.

Распутина заметила, как после ряда пластических операций преобразился поп-король. Вместо дряблого живота у него теперь стальной пресс. Исполнительница рассказала, что ее так и манят упругая пятая точка и кубики коллеги.

Слухи о романе между артистами появлялись много лет назад. Они чувственно исполнили вместе хит «Роза чайная».

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