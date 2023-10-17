НАШ ШОУБИЗ
13:07, 17 октября 2023
1 мин.

Брак дал трещину: Маша Распутина возжелала другого мужчину

Брак дал трещину: Маша Распутина возжелала другого мужчину

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Одна из самых эффектных артисток Маша Распутина призналась, что хочет потрогать обновленное тело коллеги Филиппа Киркорова. Певицу даже не смущает то, что она давно замужем за бизнесменом. О своих желаниях она рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!».

Напомним, что избранником исполнительницы является бизнесмен Виктор Захаров. Но недавно Маша спровоцировала слухи о том, что ее брак дал трещину. Дело в том, что она восхитилась другим мужчиной – Киркоровым.

Распутина заметила, как после ряда пластических операций преобразился поп-король. Вместо дряблого живота у него теперь стальной пресс. Исполнительница рассказала, что ее так и манят упругая пятая точка и кубики коллеги.

Слухи о романе между артистами появлялись много лет назад. Они чувственно исполнили вместе хит «Роза чайная».

Ранее стало известно, почему Бабкина отказывается от свадьбы с Гором.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Филипп Киркоров
,
#слухи
,
#отношения
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.