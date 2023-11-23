Брачную ночь провел не с Коташенко: что еще известно о тайной женитьбе Градского

Помощница Александра Градского рассказала, как он женился на Марине Коташенко. Нигора Фазилова поделилась откровением в эфире шоу «МАЛАХОВ».

После смерти музыканта выяснилось, что он тайно женился на Марине Коташенко. Градский узаконил с ней отношения за несколько недель до смерти. По словам Нигоры, в этот момент Александр уже чувствовал себя плохо. Вот почему сотрудники ЗАГСа приехали к нему в дом для регистрации брака.

«Александр Борисович не мог сидеть. Он лежа зарегистрировался. Марина немного посидела в кресле и уехала. Первую брачную ночь Градский провел со мной», — высказалась помощница певца.

После регистрации брака Нигора поинтересовалась у Коташенко, зачем она вышла замуж «за старика». По словам женщины, Марина объяснила свой поступок желанием денег и власти.

Также помощница Градского уточнила, что музыкант запретил ей рассказывать о произошедшем в его доме.

Ранее выяснилось, что вдова Градского писала о покойном композиторе в тайном дневнике. Подробности смотрите в этой статье.