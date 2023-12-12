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00:00, 12 декабря 2023
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«Боюсь боли»: Лолита отказалась делать интимное омоложение

«Боюсь боли»: Лолита отказалась делать интимное омоложение

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Лолита отказалась от популярной сейчас процедуры интимного омоложения. Причина кроется в боли, которую артистка с трудом переносит.

Подробности узнал сайт PROZVEZD.

«Я очень боюсь боли», - призналась Лолита.

В силу возраста она вынуждена «подкалывать переносицу», но процедура дается с трудом – в эти моменты певица готова «побить врача». Укол в интимной зоне, полагает артистка, еще болезненнее.

Она вынуждена ходить к косметологам, когда «лицо поплыло окончательно» и нельзя медлить.

«Обычно же как происходит: врач наносит пациенту на лицо какой-то крем, который замораживает. А у меня ничего не замораживается. Поэтому я всегда ору!» - говорит певица.

Ранее сообщалось, что Лолита привлекала внимание измененным видом. На этот раз она слишком похудела.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Тег:
#Лолита Милявская
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