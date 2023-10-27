НАШ ШОУБИЗ
23:00, 27 октября 2023
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Боярская впервые за долгое время вышла в свет с мужем Матвеевым: заговорила про старость

Боярская впервые за долгое время вышла в свет с мужем Матвеевым: заговорила про старость

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Елизавета Боярская и ее муж Максим Матвеев впервые за долгое время появились вместе. В Сети регулярно ходят слухи о разводе в актерской семье, но они каждый раз опровергают домыслы своими счастливыми улыбками. В этот раз супруги появились на праздновании 125-го юбилея МХТ имени Чехова.

Присутствующие на вечере журналисты и коллеги обратили внимание на то, какими влюбленными глазами артистка смотрела на своего избранника. Актеры в браке 13 лет, но буквально светятся от счастья. Многие думали, что звезда находится в «интересном положении», но Боярская своим видом показала, что не беременна. Она блистала в черном платье, которое выгодно подчеркивало ее стройную фигуру. Об этом пишет Woman.ru.

Корреспонденты все же хотели услышать подтверждение или опровержение слухов о беременности. Но актриса отказалась комментировать щекотливые темы.

«Давайте поговорим о погоде. Вы любите осень? И я люблю осень. Вы еще на что намекнете? Будете много знать — скоро состаритесь», – завила Боярская.

Напомним, что Елизавета и Максим воспитывают сыновей – Андрея и Григория.

Ранее мы писали о том, что на самом деле происходит в семье Наташи Королевой и Тарзана.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
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