Боролась за брак до последнего: Катя Лель тайно развелась с мужем
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Певица Катя Лель тайно развелась с мужем после 15 лет брака. Об этом сообщает издание StarHit.
Исполнительница хита «Мой мармеладный» 18 лет состояла в отношениях с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Однако, по данным источника, супруги расстались. Артистка первой подала на развод. По традиции, паре дали месяц на примирение, но знаменитости так и не смогли сохранить союз. В конце июля 2023 года они обрели статус свободных людей.
Расставание супругов прошло без скандалов. Катя и Игорь мирно разделили имущество и решили вопрос с проживанием 14-летней дочки. Экс-возлюбленные вместе воспитывают школьницу.
Напомним, что пара познакомилась на частной вечеринке. Тогда Игорь покорил певицу чувством юмора и находчивостью.
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