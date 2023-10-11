«Бородатый, легко одетый и уже навеселе»: Машков пришел пьяный на премьеру фильма в Москве

Актер Владимир Машков является довольно популярным и востребованным среди звезд отечественного кинематографа. О нем часто тепло отзываются как поклонники, так и коллеги. Например, с Андреем Мерзликиным их связывает давняя история, которая началась, как выяснилось, совершенно случайно.

На премьере фильма в Москве Машков, как выразился Мерзликин, «секс-символ страны», появился в нетрезвом виде. На тот момент сам Андрей уже не являлся студентом ВГИКа, но все-таки попытал счастье познакомиться со знаменитостью. И не прогадал. Владимир «под шафе» взял его с собой на светское мероприятие и даже оставил ему свой номер телефона в недействующем студенческом билете.

«Подъезжает машина, из нее выходит бородатый, легко одетый и уже навеселе любимый артист Володя Машков. Я сказал: «Можно с вами?». Он спросил: «А ты кто?». Я сказал: «Андрюха». И он взял меня с собой», - рассказал Андрей.

После судьба связала артистов уже при других обстоятельствах – на работе. Они вместе играли в фильме «Охота на пиранью». Когда Мерзликин рассказал Машкову про историю их знакомства, он сильно удивился, так как даже не помнил об этом.

Ранее 86-летний Андрей Кончаловский объявил о скором уходе.

Источник: Экспресс газета.