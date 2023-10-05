Борис Корчевников сильно выделялся на съемках «Кадетства»: вот, что он делал

Актер Кирилл Емельянов, снимавшийся в сериале «Кадетство» вместе с Борисом Корчевниковым, заявил, что коллега сильно отличался от всей команды. Он постоянно делал одно и то же, пока актеры отрывались.

Корчевников держался ото всех особняком. И если актеры предпочитали после съемок идти в клуб или ресторан, то он брал книгу, покупал пельмени и шел к себе в квартиру.

«После каждого съемочного дня Боря покупал в магазине пачку пельменей и шел с ними на свою съемную квартиру. Он все время читал книги и не реагировал на девушек», - говорил Емельянов в программе «PROжизнь».

Актер заявил, что пельмени – любимое блюдо Корчевникова. Новые книги появлялись у него постоянно, а развлечения не интересовали актера.

Напомним, в свой 41 год Корчевников по-прежнему один. Причину одиночества ведущего раскрыла бывшая девушка Анна Одегова. По ее словам, мать не дает сыну ни с кем встречаться.