Боня после пластики может повторить судьбу бывшей жены Аршавина с гнилым носом

Телеведущая Виктория Боня показала свое лицо подписчикам после операции почти за 200 тысяч долларов. Результаты пластики не впечатлили фантов, а, наоборот, напугали. Звезде пророчат повторение судьбы бывшей жены футболиста Андрея Аршавина, у которой после хирургического вмешательства сгнил нос, передает «7Дней.ru».

Блогер не долго красовалась перед подписчиками — нападки хейтеров вынудили Боню скрывать лицо. Теперь на фотографиях и сторис можно увидеть лишь руки телеведущей и услышать ее голос. Вновь показать результаты пластической операции Виктория готова лишь тем, кто сможет за это щедро заплатить.

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса, с кем пользователи Сети сравнили Боню, известна своей печальной историей. Из-за неудачной попытки изменить внешность у женщины начались серьезные проблемы со здоровьем. Так, у Алисы в итоге сгнил нос.

Ранее Боня опубликовала в Сети видео, на котором ее 11-летняя дочь ходит на каблуках. Врач Василий Строганов раскритиковал решение звезды. Он объяснил, чем такая обувь опасна для девочки.