Большинство уже умерли: почему подруги Прохора Шаляпина уходят из жизни
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Певец Прохор Шаляпин рассказал о своем одиночестве и пожаловался на то, что большинство его подруг уже умерли. Он признался, что пока проводит время сам с собой, но в будущем хочет видеть рядом состоятельную женщину с недвижимостью. Об этом сообщает PROZVEZD.
Исполнитель признался, что сейчас у него не такая яркая интимная жизнь. По словам Прохора, раньше она была «прекрасной и чудесной».
«Большинство моих подруг уже умерли», – заявил мужчина.
Многие поклонницы удивляются, почему певец все еще одинок. Но он говорит, что тоскует по бывшей жене Татьяне Дэвис, которая умерла от коронавируса.
«Вот если бы она была жива, я бы с вами сейчас не разговаривал. Сидел бы себе рядом с ней на каком-нибудь острове и наслаждался жизнью», – признался звезда.
По словам Шаляпина, сейчас ему нужна состоятельная женщина с недвижимостью.
«Потому что мои дети должны быть обеспечены и не испытывать ни в чем нужды», – подчеркнул артист.
При этом избранница должна работать и заниматься воспитанием детей. По мнению Прохора, у мужчины есть другие заботы – быть хозяином в доме и саморазвиваться.
«Меня мать родила не для того, чтобы я вкалывал за три копейки с утра до вечера!» – подытожил певец.
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