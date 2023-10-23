Большинство уже умерли: почему подруги Прохора Шаляпина уходят из жизни

Певец Прохор Шаляпин рассказал о своем одиночестве и пожаловался на то, что большинство его подруг уже умерли. Он признался, что пока проводит время сам с собой, но в будущем хочет видеть рядом состоятельную женщину с недвижимостью. Об этом сообщает PROZVEZD.

Исполнитель признался, что сейчас у него не такая яркая интимная жизнь. По словам Прохора, раньше она была «прекрасной и чудесной».

«Большинство моих подруг уже умерли», – заявил мужчина.

Многие поклонницы удивляются, почему певец все еще одинок. Но он говорит, что тоскует по бывшей жене Татьяне Дэвис, которая умерла от коронавируса.

«Вот если бы она была жива, я бы с вами сейчас не разговаривал. Сидел бы себе рядом с ней на каком-нибудь острове и наслаждался жизнью», – признался звезда.

По словам Шаляпина, сейчас ему нужна состоятельная женщина с недвижимостью.

«Потому что мои дети должны быть обеспечены и не испытывать ни в чем нужды», – подчеркнул артист.

При этом избранница должна работать и заниматься воспитанием детей. По мнению Прохора, у мужчины есть другие заботы – быть хозяином в доме и саморазвиваться.

«Меня мать родила не для того, чтобы я вкалывал за три копейки с утра до вечера!» – подытожил певец.

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