Больше не певица: сделано заявление о смене карьеры Лады Дэнс

Певица Лада Дэнс заявила, что откажется от творческого псевдонима после ДТП. Астролог Юлия Гикис посоветовала ей и вовсе сменить карьеру.

Она порассуждала, кем может быть изувеченная в аварии певица.

Гикис считает, что псевдоним не нужен Дэнс – никакой роли в судьбе артистки он не несет. Все возможности исполнительница «успела забрать до 35 лет».

Астролог считает, что Дэнс пора развивать талант писательницы, и объяснила, почему в случае певицы так будет лучше всего.

«У Лады есть талант управлять массой людей, а значит ее стихи, песни или взаимодействие с публикой приводит к популярности», - сказала она.

Отметим, что 5 августа Дэнс попала в серьезное ДТП. Ее госпитализировали на вертолете. Артистка перенесла две операции на лице.