Больше не красавец: Максим Аверин отрастил бороду и изменился до неузнаваемости

Актер Максим Аверин поразил публику изменениями во внешности. Звезда появился на вручении модной светской премии, но его не сразу узнали окружающие. Дело в том, что завидный холостяк отрастил густую бороду. Новое фото артиста публикует mk.ru.

Знаменитость не так часто посещает публичные мероприятия, но в этот раз сделал исключение. Аверину достался приз в номинации Fashion-актер. Максим вышел на сцену в моном костюме, туфлях и строгих очках. А на его лице была густая растительность.

«Спасибо за формулировку Fashion-актер – звучит особенно по-молодежному», – поделился артист.

Знаменитость поблагодарил зрителей и жюри. Он отметил, что отечественное кино с каждым годом растет и развивается. Ведущий вечера отметил, что Аверин прекрасно выглядит, а девушки, которые передавали приз широко улыбались мужчине.

«Ну, все забрал... Главное - не наш микрофон», – пошутил ведущий.

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