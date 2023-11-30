Больше не холостяк: Филипп Киркоров тайно женился

56-летний певец Филипп Киркоров вышел в свет с обручальным кольцом на пальце. О переменах в личной жизни артиста сообщил корреспондент издания Kp.ru.

В Москве состоялась музыкальная премия «Золотой граммофон». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Киркоров. На красной дорожке все внимание журналистов привлек не только необычный наряд Филиппа, но и обручальное кольцо на его пальце. Когда сотрудники СМИ поинтересовались у Киркорова о прошедшей свадьбе, то он игриво улыбнулся.

«А вы только опомнились?» — заинтриговал исполнитель хита «Зайка моя».

Напомним, что в 2023 году Филипп сообщил о наличии женщины, которая делает его счастливым. Артист не раскрывает личность избранницы, но публика убеждена, что возлюбленной Киркорова стала продюсер Татьяна Тур.

Ранее была названа неожиданная причина развода Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой.