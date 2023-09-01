Больше не друзья: подтянутый Киркоров показал сильно располневшего Малахова

Поп-король Филипп Киркоров показал своего друга Андрея Малахова в неприглядном виде. Телеведущий сопровождал певца с его сыном Мартином на школьной линейке. Дело в том, что мужчина является крестным отцом 11-летнего наследника артиста.

Подтянутый после операций Филипп публиковал множество фотографий и видео с мероприятия. На них поп-король выглядел великолепно в роскошном наряде и с загаром после отдыха на море. А вот вид Малахова расстроил поклонников. На одном из снимков отчетливо виден живот, свисающий у телеведущего. От прежнего пресса знаменитости не осталось и следа.

«Малахов за лето поднабрал, пуговицы на грани», «Все мы люди, вот и от Андрея не осталось мускулистого красавца», «Крестный-то располнел», «Филя помолодел, а Малахов зато естественный!» – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, как на фоне сообщений о разводе Малахов появился на публике с блондинкой и открыто щупал грудь.