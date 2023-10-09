«Болезненный совершенно»: подруга Николаева раскрыла, что с ним происходит после инфаркта

Певец Игорь Николаев сейчас вызывает немало беспокойства у поклонников. Дело в том, что уже второй раз за год он попадает в больницу из-за проблем с сердцем. Первую госпитализацию семья композитора старалась скрывать, а Юлия Проскурякова так и вовсе доказывала, что все в порядке, когда это не было так. Как выяснилось, и перед второй операцией музыкант чувствовал себя нехорошо, но упорно продолжал работать.

Артистка и подруга Николаева Ирина Грибулина призналась, что после перенесенного инфаркта, несмотря на позитивный настрой, певец выглядел плохо. Он выходил на сцену, но отказывался оставаться после на банкет, и это не просто так. Еще до повторной госпитализации он чувствовал, что грядет что-то плохое.

«Мне очень не понравилось, как он выглядит, болезненный совершенно. Я понимала, что он уже болен. Но его это не остановило», - поделилась Грибулина.

При этом приятельница артиста не винит его в том, что он пренебрег своим здоровьем. По ее словам, все известные люди предпочитают работать, не обращая внимания на свое состояние, потому что, как и всем, им нужно кормить свои семьи.

Напомним, что сейчас Игорь Николаев, по последней информации, находится дома и постепенно идет на поправку.

Ранее стало известно, что супруга Игоря Николаева сильно изменилась внешне после его болезни. Она постарела буквально на 10 лет.

Источник: «Звезды сошлись», НТВ.