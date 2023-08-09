Болезнь мужа или развод: Высоцкая призналась, что у нее нет пути назад

Телеведущая Юлия Высоцкая после скандала с выпусками кулинарного шоу возвращается в соцсети. Женщина сделала паузу и оставалась в тени, не комментируя случившееся. А теперь часто публикует фото и рассуждает о жизни. Некоторые высказывания звезды вызывают у ее поклонников множество вопросов.

Так, жена режиссера Андрея Кончаловского поделилась своей фотографией, на которой позирует в черном одеянии и солнечных очках. Она смотрит вдаль без улыбки и выглядит очень серьезной.

«Назад пути нет. Вторник», – написала Юлия.

Подписчики знаменитости решили, что телеведущая хочет сказать что-то важное, но не может. Зато намекает. Они предположили, что у женщины могут быть разногласия с мужем или еще хуже – болезнь.

«Я не понимаю вот эти подписи к фотографиям у медийных людей. Что в них?», «Чет странная какая-то Юлия стала, что-то хочет сказать», «Какой же надо быть сильной, чтобы жить дальше... При этом трагедия родителей никуда не делась», «Может, муж у нее заболел?» — пишут в комментариях.

Сама Высоцкая не стала высказываться на эту тему. Она редко отвечает на вопросы поклонников, и только если они связаны с творчеством.