Близкие не отходят: что на самом деле происходит с исчезнувшим Александром Масляковым

Телеведущий Александр Масляков уже долгое время не появляется в медийном пространстве, не посещает светские мероприятия и не дает интервью. Известно, что во время пандемии артисту пришлось крайне нелегко – он серьезно переболел коронавирусом, который оставил свои отпечатки. Но и после выздоровления звезду «КВН» все равно никто практически не видит. Так, что с ним происходит?

На самом деле на телевидении Масляков все же появлялся после того, как избавился от недуга. На съемках юмористической игры зал встречал его буквально стоя. Однако полноценно вернуться к работе он так и не решился, передав все полномочия более молодым коллегам.

Теперь же Александр Васильевич старается вести закрытый образ жизни и избегать публичности. Он проводит много времени дома и с ним всегда его близкие, поэтому он не бывает одинок. Впрочем, по слухам, здоровье Маслякова его сейчас не подводит. Он чувствует себя вполне хорошо для своего возраста. Напомним, что в ноябре телеведущему исполнится уже 82 года.

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Источник: Teleprogramma.pro