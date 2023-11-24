Близкие бьют тревогу: состояние осужденного Ефремова резко ухудшилось

Иван Охлобыстин сообщил, что находящийся в колонии Михаил Ефремов «насквозь больной». Актер поделился откровением с изданием aif.ru.

В 2020 году Ефремов стал виновником аварии, в результате которой погиб человек. Актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. После судебных разбирательств Михаила приговорили к восьми годам колонии общего режима. Несмотря на произошедшее, многие звезды шоу-бизнеса не отказались от общения с артистом. Иван Охлобыстин входит в число тех, кто поддерживает связь с осужденным. В беседе с журналистами он выразил беспокойство за состояние коллеги.

Иван неоднократно говорил о том, что у находящегося в колонии Михаила плохое самочувствие. Однако, как выяснилось, на сегодняшний день его здоровье стало еще хуже.

«Он старается, но он больной насквозь», — сообщил актер.

Ранее стало известно, как к осужденному за смертельное ДТП Михаилу Ефремову относятся в колонии. Подробности смотрите в этой статье.