НАШ ШОУБИЗ
19:00, 30 августа 2023
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Бикини слишком мало: Анна Седокова выложила пикантный снимок

Бикини слишком мало: Анна Седокова выложила пикантный снимок

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова выложила пикантную фотографию в «голом» бикини. Снимком она поделилась в своих соцсетях.

Экс-солистка группы ВИА «ГРА» надела золотистый мини-купальник, который почти слился с цветом кожи исполнительницы. Под снимком она написала, что только благодаря диете имеет такое роскошное тело.

«Строгая дисциплина в питании и ежедневный выбор лучшего для себя дает свои результаты. Ни одни самые вкусные спагетти в мире не сравнятся с тем удовольствием, которое я испытываю утром, вставая на весы», — объяснила Седокова.

Певица месяц назад отказалась от алкоголя и фастфуда. Она заявила, что сильно гордится своим телом и принятыми решениями об ограничении в питании.

Бикини слишком мало: Анна Седокова выложила пикантный снимок

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее мы писали о том, что 67-летнюю Ларису Долину осудили из-за отретушированного фото.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Газета.Ru
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