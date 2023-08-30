Бикини слишком мало: Анна Седокова выложила пикантный снимок

Певица Анна Седокова выложила пикантную фотографию в «голом» бикини. Снимком она поделилась в своих соцсетях.

Экс-солистка группы ВИА «ГРА» надела золотистый мини-купальник, который почти слился с цветом кожи исполнительницы. Под снимком она написала, что только благодаря диете имеет такое роскошное тело.

«Строгая дисциплина в питании и ежедневный выбор лучшего для себя дает свои результаты. Ни одни самые вкусные спагетти в мире не сравнятся с тем удовольствием, которое я испытываю утром, вставая на весы», — объяснила Седокова.

Певица месяц назад отказалась от алкоголя и фастфуда. Она заявила, что сильно гордится своим телом и принятыми решениями об ограничении в питании.