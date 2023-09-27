Безутешная вдова Янина прервала молчание после похорон мужа

Вдова актера Алексея Янина, скончавшегося 19 сентября, прервала молчание после приватных похорон, выпустив песню. Новая композиция Дарьи посвящена умершему мужу, в уход которого она до сих пор не может поверить.

На протяжении восьми лет вместе со всеми остальными членами семьи певица боролась за жизнь звезды сериалов. Его парализовало после обширного инсульта, и мало кто верил, что он сможет вернуться к нормальной жизни. Однако усилия родных давали свои плоды. За эти годы Алексей вновь начал самостоятельно передвигаться, распознавать чужую речь. Когда, казалось, прогресс, наконец, стал заметен, состояние Янина резко ухудшилось, и он попал в больницу.

Несколько дней артист провел в реанимации. Поступали даже ложные данные о его смерти, которые потом опровергались. Но в итоге Алексей все-таки скончался, что стало тяжелым ударом для всех его близких. За восемь лет семья актера настолько устала от внимания, что решила проводить в последний путь Янина без лишних глаз, поэтому церемония прощания была закрытая.

Четыре дня безутешная вдова не выходила на связь со своей аудиторией, но потом неожиданно для многих выпустила песню, посвященную мужу. Подписала публикацию Дарья кратко: «Не успела…» В треке артистка поделилась своей болью со слушателями и призналась, что надеется еще когда-нибудь встретиться с супругом.

«По самой тонкой линии Ты можешь, мне не кажется! Я не пущу те лилии Останься, ну пожалуйста», - поет Дарья.

Ранее стало известно, как прошли похороны Алексея Янина.

Источник: личный блог Дарьи Яниной в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)