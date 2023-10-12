Безрукова сообщила о замужестве спустя 8 лет после развода: сияет и не скрывает счастье

Актриса Ирина Безрукова еще восемь лет назад развелась с коллегой Сергеем Безруковым и после этого так и не смогла найти новую любовь. Расставание было для нее крайне болезненным, так как с мужем она прожила 15 лет, а потом узнала, что он полюбил другую. Все это совпало еще и с тяжелым периодом в жизни артистки, когда она потеряла единственного сына. И многие уже и не надеялись, что она сможет от всего этого оправиться. Но все оказалось иначе.

Безруков для Ирины был большой любовью. Несмотря на разницу в возрасте, они были одной из самых красивых и гармоничных пар отечественного кинематографа. Звезда «Брата» буквально носил супругу на руках, все время радовал ее подарками. Но постепенно чувства с его стороны стали угасать. Большую роль в этом сыграло отсутствие детей. Актриса даже обращалась к ЭКО, но все равно ничего не помогало.

Когда Безрукова узнала, что ее муж полюбил другую, она не стала его держать, хоть и продолжала любить. Ей казалось на тот момент это правильным решением. Сейчас Сергей счастлив в новом браке, воспитывает детей. А вот его экс-супруга по-прежнему одинока. Однако это не мешает ей радоваться жизни. Как призналась Ирина в личном блоге, говоря о замужестве, за эти годы она научилась брать энергию от всего и в первую очередь – от себя. Ей не нужно просто выходить замуж «для галочки», ведь ей хорошо и одной.

«Я желаю вам всем познакомиться поближе с самими собой, узнать, что любите (это не обязательно то, что любит ваш муж, мама, подруга или любой другой значимый человек), что радует, от чего появляются бабочки в животе и какие увлечения сносят голову!» - написала актриса и показала фото, на которых буквально сияла.

Ранее появилась информация о разводе Татьяны Булановой с молодым мужем.

Источник: личный блог Ирины Безруковой в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).