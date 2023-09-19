Безденежье уже не скрыть: Пугачева в помятом парике опозорилась из-за старой блузки

Певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) отметили день рождения двойняшек Гарри и Лизы. Кадрами с домашней вечеринки поделился счастливый отец, однако вместо умиления у фанатов они вызвали, скорее, недоумение. Дело в том, что по празднику стало понятно, насколько семья обеднела после переезда за границу. Особенно поклонников шокировал внешний вид Примадонны.

В Сети после публикации снимков стали активно обсуждать, как сильно отсутствие денег повлияло на Аллу Борисовну. Всегда безупречная артистка, каждый выход в свет которой удивлял публику, совсем перестала ухаживать за собой. Теперь у Пугачевой нет стилистов, которые раньше помогали ей подбирать образы, и ей приходится справляться самой. Не совсем удачно.

Для вечеринки детей певица достала из шкафа полупрозрачную блузку, которая вызвала недоумение у фанатов не только неуместностью, но и своим потрепанным видом. Дело в том, что кофте в этом году исполнилось уже пять лет, так как на публике Алла Борисовна в ней появлялась еще в далеком 2019 году.

Кроме того, не стала Пугачева заморачиваться и с прической. К старой блузке она подобрала помятый парик, который даже не стала укладывать. Пользовали Сети считают, что все это в очередной раз подтвердило, насколько сильно финансовое положение семьи изменилось. Напомним, что сейчас работает только Максим Галкин*. Он постоянно ездит с гастролями и из-за этого редко появляется дома.

Ранее Алла Пугачева рассказала о сексе с молодым мужем.

*(Признан иноагентом на территории РФ)

Источник: личный блог Максима Галкина*