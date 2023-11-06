Без Пугачевой и гонораров: стало известно, как пройдут «Голубые огоньки» в этом году

В Москве начались съемки «Голубых огоньков» с участием знаменитостей, об этом сообщает Kp.ru.

Обычно съемки новогодних программ начинаются во второй половине ноября, но в этом году у звезд плотный график из-за возросшего количества музыкальных программ на нескольких телеканалах. Как стало известно журналистам, съемки «Новогоднего голубого огонька» будут проходить на «Мосфильме» с 12 ноября по 1 декабря.

Известно, что знаменитостям не заплатят за выступления из-за того, что участие в прайм-тайм на праздники считается очень престижным. Интересно, что выступления артистов будут снимать исходя из их графика. Так, только несколько съемочных дней уйдет на запись подводок ведущих к выступлениям.

Кстати, ведущими в этом году станут Николай Басков и Андрей Малахов. А вот Алла Пугачева в этот раз в «Голубом огоньке» участие не примет. Зато ждут на съемочной площадке массовку. Зрителям, которые будут хлопать с десяти утра до половины одиннадцатого вечера, обещают заплатить от 1100 до 1500 рублей. При этом снимать происходящее на телефоны строго запрещается.

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