Без чеснока и копченостей: раскрыты странности в райдере певицы Юлии Ковальчук

Стало известно, какие пункты указаны в райдере певицы Юлии Ковальчук. Некоторые из них показались довольно странными.

Юлия Ковальчук требует организовывать ей перелеты бизнес-классом и поездки по городе на подходящем, люксовом автомобиле. Помимо этого, он должен быть люксовым, а из посторонних в машине может присутствовать только водитель. Багажник обязательно должен быть пустым. Причем эта деталь в райдере певицы помечена красным.

Также, согласно райдеру артистки, в ее гримерке не должно быть пластиковой посуды, лука, чеснока, болгарского перца, копченых и мясных продуктов. Зато исполнительница не выступает против алкоголя. Она согласна выпить розовое вино или ром, пишут «ДНИ.РУ».

Ранее Юлия Ковальчук рассказала об интимной жизни после беременности.