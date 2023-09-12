Беременность или пластика: показавшая увеличенную грудь Собчак вызвала споры в Сети

Разговоры о том, что журналистка Ксения Собчак легла под нож хирурга ради новой груди, не утихают. Дело в том, что она в последнее время стала все чаще демонстрировать формы на фотографиях, и поклонники отмечают, что раньше телеведущая не могла похвастаться столь большим бюстом. Зато теперь ее фигуре могут позавидовать многие молодые девушки.

Сейчас в Сети пользователи разделились на два лагеря. Одни уверены, что Собчак все-таки решилась на операцию, а другие все еще убеждены, что она скрывает скорое пополнение. Вторая версия подтверждается тем, что Ксения на новых фото продолжает скрывать живот, а при беременности, как известно, как раз увеличивается грудь.

«Прячет живот, и груди выросли», «У Ксении новая грудь? Классно!», «А что такого: все сделали, а она что, лысая?», «Ой, а я что-то раньше такой груди мясистой не замечала», - оставляют фолловеры комментарии под последним постом Ксении.

Впрочем, сама Собчак слухи о себе никак не комментирует. Беременность она опровергла еще летом, а о пластике говорить не желает. В интервью с хирургом Тимуром Хайдаровым она призналась, что действительно обращалась к специалистам за консультациями, но не по поводу груди. Ей хотелось узнать, как скрыть возрастные изменения на лице. Однако после посещения клиник она лишь убедилась, что ложиться под нож не хочет.

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Источник: Личный блог в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Ксении Собчак