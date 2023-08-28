НАШ ШОУБИЗ
10:00, 28 августа 2023
1 мин.

Беременность или болезнь: опухшая Ольга Бузова напугала своим состоянием

Беременность или болезнь: опухшая Ольга Бузова напугала своим состоянием

© Из профиля Instagram* Бузовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

В последнее время все внимание публики приковано к Ольге Бузовой. Певица занимается спортом, следит за питанием, однако это не помогло ей сохранить стройность фигуры. На днях в Сети появился снимок, который крайне обеспокоил подписчиков.

На нем Ольга предстала в коротком платье, подчеркивающем ее отечные и дряблые ноги. Посмотрев фото, фолловеры разделились на два лагеря. Пока одни ставят страшные диагнозы певице, другие убеждены, что она поправилась из-за неудачных попыток ЭКО.

«Что-то мне кажется, она не просто поправляется. Это уже болезненное. Что-то с лимфой», — обеспокоилась публика.

К слову, сама Бузова оставила без ответа высказывание фолловеров.

Ранее мы писали о том, что исполнительницу хита «Мало половин» атаковали в Сети из-за лишнего веса. Подробности смотрите в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Бузовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Теги:
#новости звезд
,
#новости шоу-бизнеса
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.