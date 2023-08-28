Беременность или болезнь: опухшая Ольга Бузова напугала своим состоянием

В последнее время все внимание публики приковано к Ольге Бузовой. Певица занимается спортом, следит за питанием, однако это не помогло ей сохранить стройность фигуры. На днях в Сети появился снимок, который крайне обеспокоил подписчиков.

На нем Ольга предстала в коротком платье, подчеркивающем ее отечные и дряблые ноги. Посмотрев фото, фолловеры разделились на два лагеря. Пока одни ставят страшные диагнозы певице, другие убеждены, что она поправилась из-за неудачных попыток ЭКО.

«Что-то мне кажется, она не просто поправляется. Это уже болезненное. Что-то с лимфой», — обеспокоилась публика.

К слову, сама Бузова оставила без ответа высказывание фолловеров.

Ранее мы писали о том, что исполнительницу хита «Мало половин» атаковали в Сети из-за лишнего веса. Подробности смотрите в этой статье.