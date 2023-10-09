Беременная Костенко рассказала об «исчезновении» груди и вынужденной операции

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов недавно порадовали своих поклонников новостью о том, что в четвертый раз станут родителями. Однако, помимо поздравлений, звездная семья столкнулась с хейтом из-за увеличения груди беременной девушки.

Согласно словам Анастасии, события по увеличению груди и беременность произошли одно за другим. Она подчеркнула, что пришла на операцию с полной уверенностью и хорошими анализами (уровень ХГЧ был нулевым).

Костенко объяснила, что пластическая операция была вынужденной мерой. Оказалось, что после трех беременностей ее грудь «просто исчезла», и ей перестала нравиться собственная фигура.

Отметим, что сейчас Анастасия на пятом месяце беременности. Дата рождения ребенка планируется на февраль, пишет Woman.ru.

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