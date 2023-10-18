«Беременна»: Собчак перестала скрывать округлившийся живот и показала его на камеру

Журналистка Ксения Собчак регулярно провоцирует о себе различные разговоры. Так, уже не первый месяц ведутся жаркие споры по поводу ее положения. Одни уверены, что телеведущая беременна, а другие не считают изменения ее фигуры признаком ожидания ребенка. Тем не менее, все чаще экс-звезда «Дома-2» стала появляться на публике к округлившимся животом, а теперь и вовсе перестала его скрывать.

В личном блоге Собчак опубликовала видео в легком платье с леопардовым принтом. Ксения Анатольевна не просто показывала свой лук, а танцевала, крутилась в разные стороны, благодаря чему поклонники вновь обратили внимание на ее живот. В комментариях пользователи сразу же стали писать, что теперь точно раскусили артистку.

«Точно беременна», «Оригинальный способ показать беременность, мне кажется, очевидно», «Беременна, вроде», - отметили поклонники.

Впрочем, насколько известно, сама Собчак свою беременность категорически отрицает. Как-то она заявила, что ее фигура изменилась из-за спагетти. Однако верят фанаты в это с трудом и продолжают поздравлять ее со скорым пополнением в семье.

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Источник: личный блог Ксении Собчак в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)